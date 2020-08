Danny Gatton: il chitarrista sconosciuto più grande di sempre

Nato nel settembre 1945 a Washington DC, Gatton crebbe circondato dalla musica: suo padre aveva suonato in una band, mentre la madre era una grande fan della musica country. Il piccolo Danny ricevette la sua prima chitarra a nove anni, seguì 6 mesi di lezioni e poi decise che avrebbe potuto fare tutto da solo. Entrò così a far parte del suo primo gruppo, The Lancers, esibendosi per la prima volta in pubblico all'età di 11 anni.

Quando la sua seconda band si sciolse, Gatton lasciò Washington per un lavoro da turnista a Nashville. Nel 1975 registrò il suo primo album, intitolato AMERICAN MUSIC, seguito, 3 anni dopo, da REDNECK JAZZ.

In tour con il cantante country Roger Miller e con il noto revivalista Robert Gordon, cominciò a farsi notare per uno stile unico, che spaziava dal jazz al country, fino a toccare il blues rock.

A colpire i fan, ma anche la critica, sembra che non fosse solamente la tecnica artistica, quanto la performance. Danny Gatton, showman nato:

Accordava la sua chitarra al ronzio delle luci fluorescenti e suonava usando qualsiasi cosa, da una bottiglia di birra Heineken a un teschio umano.

Innamorato delle Ford d’epoca, delle chitarre, apprezzato dai critici, Gatton faticava tuttavia a concordare un contratto discografico importante. Lo ottenne solo nel 1987, dopo la pubblicazione dell’album solista UNFINISHED BUSINESS.