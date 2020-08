I tre cantanti dei Dream Theater

Dopo quasi 2 anni di ricerche, nel marzo 1991 il gruppo assunse Kevin James LaBrie, allora frontman della band metal canadese Winter Rose. A New York, per l'audizione, si presentarono 200 candidati. LaBrie conquistò i Dream Theater e per loro cambiò nome: essendoci infatti già due John nella band e un altro Kevin, il musicista rinunciò al suo primo nome di battesimo per assumere James come unico appellativo.

Con l'ingresso di LaBrie, il gruppo sembra aver trovato finalmente la stabilità a lungo cercata. Dal suo arrivo, sono stati registrati infatti ben 13 album.

A differenza dei suoi predecessori, il cantante ha colpito sia i fan che la critica per la gamma delle sue performance vocali, intense e dinamiche, contribuendo a definire non solo il suono dei Dream Theater, ma anche, più in generale, la musica progressive.