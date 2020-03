Peter Baumann: “Ecco come i Tangerine Dream mi hanno tenuto fuori dai guai”

Cosa ricordi di ZEIT, il tuo primo album con loro?

È un disco insolito. Lo registrammo vicino Colonia, al buio e dopo aver fumato un po’ di hashish. La cosa più bella di quei tempi è che non tentavamo mai di fare qualcosa per diventare popolari – suonavamo per divertirci, producevamo rumori e sperimentavamo come incastrarli tra loro e vedere che atmosfera creavano insieme. In un certo senso eravamo estremamente ingenui, non seguivamo alcuna strategia nel creare musica. Spegnevamo le luci e iniziavamo a produrre rumore.

Come descriveresti il tuo ruolo nel gruppo?

Mi occupavo del missaggio dei dischi, dato che ho sempre avuto orecchio per la spazialità del suono. Usavo tantissimo i riverberi, i delay a nastro, sperimentavo parecchio con la musica in movimento. Ho sempre immaginato uno spazio infinito in cui si stagliavano queste sculture sonore. Più di tutto, il mio maggior contributo penso fosse questo modo di intendere il suono.