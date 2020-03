Cosa faceva Mariah Carey prima di “All I Want For Christmas”?

La "mamma Natale" più famosa del mondo della musica spegne oggi 50 candeline. Ma per Mariah Carey non c'è sempre stato il canto...

Sono passati 25 anni da quando Mariah Carey lanciava All I Want For Christmas Is You. Oggi, a cinquant'anni esatti dalla nascita di Mariah, il brano e la sua autrice non sono solo diventati un must del periodo natalizio, ma sono anche entrati a tutti gli effetti nella storia della musica pop.

Mariah è stata infatti la cantante con più dischi venduti negli anni 90, con un totale di 467 settimane nella Billboard Hot 100, la principale classifica musicale dell'industria discografica statunitense (per intenderci, più delle 355 settimane di Madonna, già record). Non sono mancati altri successi, oltre a quelli commerciali: una stella sulla Hollywood Walk of Fame, 5 Grammy Awards, 18 World Music Awards.

Insomma, una vita costellata da conquiste.