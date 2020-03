Costretti a casa? Arriva “UNO TSUNAMI DI LIBRI”

La casa editrice Tsunami Edizioni, specializzata in saggi musicali hard & heavy, offre in download gratuito alcuni titoli del suo catalogo.

In quanti di voi stanno pensando a come occupare il tempo difficile della quarantena?

La casa editrice milanese Tsunami Edizioni ha deciso di proporre ai suoi lettori un'iniziativa chiamata UNO TSUNAMI DI LIBRI. Sui social della casa editrice (Facebook e Instagram), i lettori appassionati potranno trovare i link da cui scaricare gratuitamente, ogni giorno, alcuni titoli del catalogo decennale della Tsunami.

La casa editrice, nata nel 2008, si è distinta negli anni per un'accurata selezione di saggi musicali hard & heavy, volumi rock, prog, metal e controculture. La loro mission è sempre stata quella di dare alla luce i "libri che avremmo voluto trovare in libreria e che nessuno ci ha mai proposto".

Per i più curiosi, sono già disponibili per il download gratuito Dr. Feelgood di Filippo Pagani dedicato al disco dei Mötley Crüe, Kill'em All di Andrea Valentini sul primo album dei Metallica e Rust in Peace di Angelo Mora sui Megadeth, tutti dalla collana "I Fulmini" dedicata ai dischi epocali rock e metal. A questi si aggiunge Radio Days di Mox Cristadoro, storia della radio Rock FM.

Dal ieri si è unito anche On stage (Backstage) di Luca Fassina, che raccoglie 100 canzoni immortali dall'alternative rock al metal estremo raccontate direttamente dai loro protagonisti.

Ecco il videomessaggio di Fassina: