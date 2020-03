Francesco Bertoli: esce oggi CARPE DIEM, il suo album di debutto

Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Francesco Bertoli pubblica oggi il suo album di debutto: CARPE DIEM.

È disponibile da oggi in formato fisico e digitale CARPE DIEM, l’album di debutto di Francesco Bertoli. Il disco, che arriva dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, è stato anticipato dal singolo Mc Donald’s.

Francesco Bertoli

Milanese, classe 1996, amatissimo sui social (113K su Instagram), Francesco Bertoli ha fatto della sua passione per la musica, e per il canto in particolare, la sua ragione di vita. La musica, infatti, lo accompagna da quando, all’età di 6 anni, ha iniziato a studiare canto, in seguito pianoforte, per poi approcciarsi al Beatbox da autodidatta.

Durante l’adolescenza Bertoli fa esperienza con diverse band sperimentando differenti generi musicali, dal rock al soul, dal blues al R&B, sempre in lingua inglese. Con i JARVIS, in particolare, vince il premio MTV New Generation Award nel 2015.

Nel 2018 inizia il percorso da solista lavorando a brani inediti in italiano e nel 2019 si esibisce al prestigioso Premio Lunezia. Dopo la partecipazione ad Amici 2020 pubblica il suo album di debutto CARPE DIEM per Avarello Music/Virgin Records (Universal Music Italia).

L'album

Il titolo CARPE DIEM deriva dall’omonimo brano contenuto nell’album, ovvero il più rappresentativo del modus vivendi di Bertoli in questo periodo. Infatti, forte dell’esperienza nella scuola di Amici, il cantante invita a vivere il presente e a godersi ogni giorno.

Il disco contiene 10 tracce di cui 2 cover eseguite durante il percorso nel talent (Roxanne e Io Che Amo Solo Te) e un brano autobiografico Buio Pesto, relativo alla sua infanzia e adolescenza.

Ecco la tracklist completa:

1. Carpe Diem

2. Mc Donald's

3. Buio Pesto

4. La Mia Città

5. Eri Una Festa

6. Roxanne

7. Ognuno Per Sé

8. Geloso

9. Ballo Come Celentano

10. Io Che Amo Solo Te