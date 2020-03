Tutte le chitarre (rotte) di Pete Townshend degli Who

Durante la sua carriera con gli Who e da solista, Pete Townshend ha suonato (e distrutto) una grande quantità di chitarre. Ripercorriamole.

Era il 1964 e Pete Townshend fondava gli Who, una band destinata a cambiare per sempre la storia del rock britannico. Nei primi anni 60, anni di live sui palchi dei club londinesi, Townshend non solo compose una lunga serie di brani (tra tutti I can't Explain o la nota My Generation), ma cercò anche di costruirsi la propria immagine come chitarrista.

Certo, negli spazi ridotti dei locali, il chitarrista non poteva correre o saltare troppo, ma poteva roteare il braccio nel suonare accordi. Il windmill, "mulinello", divenne presto un suo marchio di fabbrica. Non solo. Durante uno dei primi concerti nella capitale, Pete ruppe per la prima volta la propria chitarra. Scriviamo "per la prima volta", perché da quel momento la distruzione della chitarra divenne quasi un rituale, in grado di scatenare e sconvolgere il pubblico.

Il motivo?