Le mille facce di Lady Gaga

A Stefani Germanotta piace sorprendere i propri fan con look particolari e, a volte, improbabili. Ecco alcune delle sue trasformazioni più memorabili.

Chi non si è trovato a cantare o a ballare Paparazzi almeno una volta nella vita alzi la mano. Probabilmente in pochi. In effetti, THE FAME (2008), album d'esordio della cantante, fu un enorme successo: dopo 12 anni dalla pubblicazione, molti dei brani contenuti nell'album sono tuttora presenti in rotazione in moltissime radio non solo degli Stati Uniti, ma del mondo intero.

All'epoca di THE FAME, Lady Gaga aveva già un suo stile ben delineato: grossi occhiali da sole, guanti in pelle, body dal taglio asimmetrico ricoperti di borchie, accessori dal sapore futuristico e chioma rigorosamente platino sia nella versione lunga che in quella a caschetto.

Agli elementi sopracitati, però, si aggiunge anche il gusto per il fantascientifico di cui si ha un assaggio nel video di Bad Romance, nel quale la popstar si trasforma in una sorta di creatura aliena dalle movenze inquietanti.

Molti ricorderanno il video di Poker Face, grazie al quale Gaga divenne una vera e propria icona nel mondo del pop, riconoscibile soprattutto grazie a queste scelte stilistiche bizzarre, sì, ma ben studiate.