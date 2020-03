Coronavirus: morto Alan Merrill, autore della hit “I Love Rock’n’Roll”

Alan Merrill, frontman dei The Arrows e autore della hit I Love Rock ‘N’ Roll, è morto in seguito ad alcune complicazioni dovute al Coronavirus, aveva 69 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la figlia Laura tramite un post su Facebook.

Il Coronavirus si è preso mio padre questa mattina. Mi sono stati dati due minuti per dirgli addio prima di uscire. […] Il tempo di arrivare alla porta del mio appartamento e ho ricevuto la notizia della sua scomparsa.

[…] Probabilmente non saremo in grado di compiangerlo con un funerale adeguato. Ho appena perso il più grande amore della mia vita e non mi sarà possibile abbracciare nessuno perché sono stata esposta [al virus] e devo mettermi in auto-quarantena per due settimane… da sola.

Non so come elaborare tutto questo.

Ho bisogno che tutti voi mi aiutiate.

Per favore rimanete al sicuro. Nessuno è immune a questo, è reale.