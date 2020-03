La Gibson SG “Diavoletto”: la chitarra di Angus Young

Leggenda volle che, quando Angus Young comprò la sua prima SG Gibson, pensò che non fosse nulla di speciale. Una come tante. Eppure, non se ne staccò più. Nel 1978, Angus mise da parte la prima chitarra, per utilizzarla solo in studio. Cominciò a comprarne altre, da adoperare nei live. Sempre Gibson, sempre SG: un modello, una garanzia.

Nel 1979, al Pavillion di Parigi, Angus si mostrò con una SG Custom nera, di produzione 1970-1971, mentre in altre occasioni il musicista imbracciò una Jaydee Custom SG.