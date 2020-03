Storia del jukebox: una monetina per ballare

Facendo ancora un passo indietro, torniamo agli anni della seconda guerra mondiale: tutti i maggiori costruttori di jukebox dovettero convertirsi in produttori di materiale bellico. Fu un periodo buio per tutti, di tristezza e distruzione. Ma, appena finita la guerra, la musica ricominciò a suonare, più forte di prima e, con lei, riprese anche la produzione e la vendita dei jukebox, sempre più richiesti per dimenticare il passato e pensare a un futuro pieno di nuove canzoni. Il jukebox diventò così uno dei simboli degli anni del boom economico, della voglia di rinascita e di riscatto che un po' tutti stavano provando sulla propria pelle.

Torniamo agli anni 70 e 80, periodo di maggiore diffusione dell'apparecchio: chi fra i nostri lettori si ricorda delle sitcom e dei film di quegli anni, saprà anche quanto il jukebox fosse diventato il cuore pulsante della socialità dell'epoca, il punto attorno al quale si creava maggiore aggregazione.

Il processo tecnologico che aveva portato in auge il jukebox, fu anche quello che ne decretò la discesa: la fine degli anni 80 segnò anche l'inesorabile declino dell'apparecchio. Gli ultimi esemplari di jukebox resistettero fino ai primi anni del 2000 e vennero, poi, definitivamente abbandonati per metodi di intrattenimento più moderni, quali il lettore portatile di dischi e l'MP3 che resero la fruizione musicale molto più agevole, essendo portatili, ma che riportarono in secondo piano la socialità, in quanto entrambi i dispositivi erano utilizzabili da una sola persona alla volta.

Nonostante ciò, ancora oggi alcuni nostalgici desiderano di possedere un jukebox per ballare, proprio come Fonzie, sulle note di un vecchio vinile rockabilly. Proprio per questo il jukebox ha iniziato a essere considerato come un vero e proprio oggetto di design dal prezzo non propriamente economico. Se siete in cerca di affari e se nelle vostre soffitte avete ancora un jukebox impolverato di qualche vecchio parente gestore di bar, è arrivato il momento di dargli una lucidata.