Joshua Radin: il cantautore folk che piace alle serie tv

Il binomio Radin - Scrubs funziona. Così, Lawrence decide di utilizzare altri brani dell'artista come sottofondo ad alcune scene, in particolare Closer, Don't Look Away, These Photographs e Today (nella quale Zach Braff suona il triangolo).

Sull'onda del successo e della visibilità dati dalla serie, Radin pubblica il primo album, WE WERE HERE, seguito nel 2008 da SIMPLE TIMES, un disco folk-pop che si guadagna il primo posto nelle classifiche streaming statunitensi.

Produttori televisivi e creatori di spot pubblicitari cominciano a pescare senza sosta brani dai primi dischi. Le canzoni di Joshua Radin vengono selezionate per le colonne sonore di North Shore, Bones, Dottor House, Grey's Anatomy, One Tree Hill, Life Unexpected, Brothers and Sisters, American Idol e Packed to the Rafters. Tra coloro che non possono fare a meno di Radin, naturalmente, c'è Zach Braff, che sceglie Star Mile come colonna sonora del film del 2006 The Last Kiss, che vede Braff protagonista accanto a Jacinda Barrett.