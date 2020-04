Demetrio Stratos: la voce che rivoluzionò il prog

Proprio per concentrarsi maggiormente sulla ricerca vocale, nel 1978 Demetrio lascia gli Area e vola a New York. Non prima però di aver registrato con la formazione cinque album in studio che, ciascuno in modo diverso, contribuisce a scrivere una fetta del prog italiano: ARBEIT MACHT FREI (1973), CAUTION RADIATION AREA (1974), CRAC! (1975), MALEDETTI (1976) e 1978. GLI DEI SE NE VANNO, GLI ARRABBIATI RESTANO! (1978).

Solamente un anno dopo l'abbandono degli Area, a soli 34 anni, Demetrio Stratos viene colpito da una forma molto grave di anemia aplastica. Per raccogliere i fondi per pagare la sua degenza in ospedale, in attesa di un trapianto di midollo osseo, a Milano viene organizzato un concerto. Il cantante, tuttavia, muore un giorno prima del live, il 13 giugno 1979.

The show must go on. Quello che doveva essere un sostegno si trasforma in tributo. Un omaggio a una voce che, ancora oggi, resta ineguagliata e forse ineguagliabile.