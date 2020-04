PEARL, il testamento musicale di Janis Joplin

Cry Baby è un gospel pieno di rabbia. Janis, accompagnata dal piano e dalla batteria, in crescendo, aggredisce il pubblico con un urlo straziante. Un urlo che tuttavia non infastidisce né spaventa, ma arriva dritto al cuore, emozionando come forse nessuna canzone è mai riuscita a fare. Allo stesso modo, il brano che segue, A Woman Left Lonely.

Me & Bobby McGee, una road song scritta per Janis dall'amico e amante Kris Kristofferson, invece, riuscì, dopo la morte della cantante, a scalare la classifica dei singoli. Una classifica nella quale in vita Janis non era mai entrata.

Poi c'è Mercedes Benz. Un blues che la cantante registrò a cappella, con le mani che tengono il tempo. Il brano parla della felicità illusoria promessa dai beni materiali, è un rifiuto del consumismo, in perfetta sintonia con la cultura hippie. Sembra che fu proprio Mercedes Benz l'ultima canzone registrata dall'artista prima di morire.

L'ultimo afflato della voce più bella della storia, che si spense poco dopo sepolta dal blues, come recita un'altra delle sue indimenticabili canzoni.