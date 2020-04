UNISON: il primo album in inglese di Céline Dion

Il 2 aprile 1990, dopo 13 dischi in francese, usciva il primo lavoro in inglese di Céline Dion. Ecco 5 brani tutti da ascoltare.

Dallo struggente All by Myself a My Heart Will go on, che persino anni dopo la prima proiezione di Titanic è capace di far scendere qualche lacrima. Quella di Céline Dion è sicuramente una delle voci più raffinate che si siano mai affacciate nel mondo della musica pop.

L'artista canadese ha saputo mettere le proprie capacità vocali al servizio di lingue molto distanti tra di loro. Ha cantato infatti in francese, inglese, spagnolo, giapponese, italiano e persino in dialetto napoletano.

Originaria del Québec, Céline ottiene i suoi primi successi cantando in francese, la sua lingua nativa, arrivando addirittura a esibirsi, nel 1984, allo Stadio Olimpico di Montréal, davanti a Papa Giovanni Paolo II, a cui dedica la sua canzone Une Colombe.



La vera svolta arriva però con UNISON, primo disco in inglese, che viene pubblicato dalla Columbia Records esattamente 30 anni fa, il 2 aprile 1990. Al disco, che consacra Céline come promessa della musica pop/soft rock, lavorano celebri musicisti e produttori come Vito Luprano e David Foster.