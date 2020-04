Alice Cooper: “Cani? No grazie, preferisco i serpenti”

Al momento, Alice Cooper possiede un altro boa di nome Christopher, il cui nome è una dedica all'attore e cantante Christopher Lee, scomparso nel 2015. Anche Christopher, come gli altri serpenti, accompagna la band nei vari tour e il cantante, in un'intervista al «The Telegraph», ha affermato di aver trovato in lui un vero e proprio compagno di vita:

Amiamo entrambi stare davanti a un pubblico. Il mio heavy metal non disturba per niente Christopher, perché i serpenti sono quasi del tutto ciechi e sordi. Siamo anche due grandi viaggiatori – amiamo percorrere lunghe distanze. Prima dell’11 settembre, prenotavo sempre un posto in prima classe accanto a me per i miei serpenti e li portavo a bordo in un trasportino per cani. Adesso, Christopher viaggia con me sul tour bus in pieno stile rock-star.