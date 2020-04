Tecnologia 8D: un nuovo modo di ascoltare musica?

Si tratta, quindi, della grande novità preannunciata dalle catene WhatsApp che stanno girando in questo periodo? Purtroppo no. La tecnica di manipolazione del suono in questione è già in circolazione da diversi anni. Già negli anni 70, infatti, si parlava di formato Ambisonics, ovvero un formato surround in grado di creare un campo sonoro di forma sferica. Anche in questo caso, come per la tecnologia 8D, il suono sembra provenire da tutte le direzioni, come se l'ascoltatore si trovasse dentro una sfera all'interno della quale il suono si propaga liberamente.

Negli stessi anni, poi, alcuni artisti hanno provato a sfruttare tecniche simili per i propri brani, un esempio sono i Queen. Uno dei brani riproposti in chiave 8D è il celeberrimo Bohemian Rhapsody: già nella versione originale, un orecchio attento riesce a percepire quale fosse l'intento della band, ovvero, quello di dare l'impressione all'ascoltatore di essere circondato da suoni sempre diversi che si facevano man mano più vicini o più lontani e provenienti da direzioni differenti.

Insomma, avendo un po' di dimestichezza con queste tecnologie non è poi così difficile trasformare un brano normale in un brano in 8D, anche con risultati molto buoni. Già, l'effetto della tecnologia 8D applicata alla musica può essere davvero interessante. Basta non pensare che si tratti di un avanzamento tecnologico recente.

Allora perché ce ne siamo accorti solo ora? Forse, complice la noia che ci avvolge in questo periodo di quarantena, siamo diventati tutti molto più ricettivi alle presunte novità provenienti dal mondo esterno e, avendo più tempo a disposizione e la necessità di svagarsi, le notizie riguardo l'audio in 8D hanno trovato un terreno fertile per attecchire.

In ogni caso, se vorrete dare una possibilità a questo nuovo-vecchio metodo di fruizione musicale, potrete trovare moltissimi brani rivisitati in chiave 8D online. Vi auguriamo un buon ascolto (sempre con le cuffie).