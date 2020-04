GROWING UP IN PUBLIC: l’intima confessione di Lou Reed

In GROWING UP IN PUBBLIC, tra il sound delle tastiere e le chitarre elettriche, c’è il racconto autobiografico di un Lou Reed che cerca il perdono e il ricongiungimento familiare. A introdurci nel vissuto traumatico del cantante è la traccia di apertura, How do you Speak to an Angel.

A son who is cursed with a harridan mother

Or a weak simpering father at best

Is raised to play out the timeless classical motives

Of filial love and incest.

Il figlio maledetto di una madre che sa sempre criticare e di un padre piagnucoloso è proprio lui, Lou Reed. La storia dell'artista è infatti una storia di disillusioni, di violenze, di amore familiare negato. La storia - ricordiamolo - di un ragazzo che venne sottoposto a ripetute terapie di elettroshock per via della sua bisessualità latente.

Con GROWING UP IN PUBLIC l'autore si accinge a scavare in quell'entourage familiare che non ha saputo dare che sofferenza. E, dopo aver scavato, si prepara a perdonare. Anche quel padre violento, visto più volte picchiare la madre, come si intuisce da My Old Man:

And then like everyone else I started to grow

And I didn’t want to be like my father anymore

I was sick of his bullying

And having to hide under a desk on the floor

And when he beat my mother

It made me so mad I could choke.

Il disco, sottovalutato da buona parte della critica in quanto album di transizione tra THE BELLS e il successivo THE BLUE MASK, merita di essere ricordato proprio per il coraggio con cui Lou Reed è stato in grado di affrontare il proprio vissuto e trascriverlo in chiave rock.

Emblematica è in questo senso Think it Over, penultima traccia dell'album. Dopo una vita trascorsa tra violenza ed eccessi, Lou Reed sembra aver trovato finalmente il coraggio di amare, e riporre il proprio cuore nelle mani di un altro. E questo è sempre un rischio.