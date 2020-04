Le 5 cose che non sapevate sui Deep Purple

Sono una delle band più famose della storia. Eppure, ci sono ancora alcune curiosità sui Deep Purple che sono rimaste nascoste ai più.

Il gruppo di Smoke on the Water sembra non avere segreti per i fan più accaniti che hanno seguito le loro gesta fin dal lontano 1968, anno in cui la band prese vita a Hertford, in Inghilterra.

Alcune curiosità riguardanti i membri del gruppo, però, sfuggono ai più e noi siamo qui per permettere agli interessati di conoscere a fondo la band britannica. Ecco, quindi, una lista di 5 cose che (forse) ancora non sapevate sui Deep Purple.

1. Il nuovo progetto di Blackmore

Lo storico chitarrista della band, Ritchie Blackmore, è stato nell'occhio del ciclone da quando, nel 1993 circa, ha definitivamente smesso di militare nel gruppo. Considerato da molti come uno dei migliori chitarristi della storia e una colonna portante dei Deep Purple, ha lasciato un vuoto incolmabile nella band. Blackmore è stato catapultato nell'Olimpo dei chitarristi anche grazie al celeberrimo riff di chitarra dell'ancora più celebre Smoke on the Water, una delle canzoni più famose dell'intero repertorio del gruppo. Un po' meno conosciuto, però, è il progetto che Blackmore ha messo in piedi con la moglie, Candice Night: una band folk rock di ispirazione rinascimentale, i Blackmore's Night. Ecco Ghost of a Rose, dall'omonimo album del 2003.