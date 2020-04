Dietro le copertine: ATOM HEART MOTHER dei Pink Floyd

Per allontanarsi dalle cover degli album precedenti – THE PIPER AT THE GATES OF DAWN, A SAUCERFUL OF SECRETES, MORE e UMMAGUMMA – la band decise di optare per un'immagine semplice e ordinaria, nel tentativo di sbarazzarsi dell'etichetta di gruppo rock psichedelico alla quale venivano ormai comunemente associati.

La copertina venne realizzata dal grafico Storm Thorgerson, che si recò personalmente nella campagna a nord di Londra per fotografare degli esemplari di mucche frisone. Sembrerà incredibile, ma la mucca della foto non è una mucca qualsiasi: il suo nome era Lulubelle III e apparteneva al signor Arthur Chalke (che in seguito tentò invano di ricevere del denaro per la foto della sua Lulubelle). Il costo di produzione della copertina fu di sole 30 sterline.

L'ispirazione per la foto è riconducibile alla carta da parati con le mucche realizzata da Andy Warhol.