Quando la Premiata Forneria Marconi incontrò De André

Come avrete notato, tutto suona assolutamente diverso da come siamo abituati a sentirlo. Eppure funziona. Questa improbabile unione ha generato, in realtà, una fusione armoniosa di elementi non poi così distanti fra loro.

La PFM ha, negli anni, continuato a rendere omaggio a Faber attraverso altri album, fino ad arrivare a oggi: nonostante alcune date siano state posticipate per via dell'emergenza sanitaria in atto, è ancora in programma una serie di eventi live, partiti nel novembre 2019, in occasione del quarantennale del tour sopracitato del 1979. Il progetto prende il nome di PFM canta De André - Anniversay.

Insomma, per gli appassionati del cantautorato o del prog si tratta di un evento da non perdere.