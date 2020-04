10 cose che non sapevi su LED ZEPPELIN IV

IL SIGNORE DEGLI ANELLI

I Led Zeppelin erano grandi fan di Tolkien. Addirittura Robert Plant, prima di entrare nei Led Zeppelin, apparteneva a una formazione folk-rock chiamata Hobbstweedle (in italiano,“il fischio degli Hobbit”). Proprio per questo legame, in molti hanno visto nell'eremita della copertina di LED ZEPPELIN IV un chiaro riferimento a Gandalf, lo stregone de Il signore degli anelli.

Il testo di The battle of Evermore, in particolare, è stato interpretato come trasposizione musicale di alcuni episodi della trilogia di Tolkien.

JONI MITCHELL

La settima traccia dell'album, Going to California, è chiaramente ispirata a California di Joni Mitchell. Sia Jimmy Page che Robert Plant, infatti, stimavano moltissimo la cantante e c'è chi dice ne fossero segretamente innamorati.

Certo è che, durante le esecuzioni dal vivo del brano, Plant scandiva spesso il nome "Joni" dopo il verso To find a queen without a king, they say she plays guitar and cries and sings.