5 aprile 1985: le radio unite per “We Are the World”

Precisamente 35 anni fa un obiettivo comune ha riunito più di 5.000 stazioni radiofoniche. Per quale causa?

Era il 5 aprile 1985 quando più di 5.000 stazioni radiofoniche trasmisero in contemporanea We Are the World, pezzo scritto a scopo benefico fra i più celebri della storia. Questa cooperazione fra diverse emittenti radiofoniche venne studiata ad hoc per garantire al brano la risonanza mediatica che meritava, in modo da sensibilizzare più ascoltatori possibili e spingerli ad affezionarsi alla causa per la quale gli autori del brano si stavano battendo. Già, ma quale causa?

Facciamo un passo indietro: siamo alla fine del 1984 quando il musicista e attivista Harry Belafonte propone al proprio manager e produttore di organizzare una raccolta fondi in favore dell'Etiopia che, in quel momento, stava attraversando una gravissima carestia che stava uccidendo migliaia di persone. Per faro, Belafonte pensò di incidere un brano sul modello di ciò che era già stato fatto, proprio in quel periodo, in Inghilterra. In effetti, il progetto britannico Band Aid – un supergruppo di artisti che aveva inciso il brano a scopo benefico Do They Know It's Christmas? – aveva appena spiccato il volo con lo stesso obiettivo che aveva in mente Belafonte, ovvero raccogliere quanti più fondi possibili per aiutare l'Africa intera a superare la crisi nella quale si trovava.