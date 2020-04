Coronavirus: ricoverata Marianne Faithfull, icona degli anni 60

La cantautrice Marianne Faithfull è attualmente ricoverata in ospedale, a Londra, dopo essere risultata positiva al Coronavirus.

Marianne Faithfull, voce di As Tears go by, è stata ricoverata in ospedale a Londra dopo aver manifestato alcuni sintomi influenzali. È risultata positiva al Coronavirus, ma pare stia ripondendo bene alle cure.

Lo stato di salute pregresso dell'icona degli anni 60, ex fidanzata di Mick Jagger, pare comunque essere preoccupante. Marianne, infatti, negli ultimi anni ha sofferto di vari problemi di salute: dall'epatite C al cancro al seno, oltre all’artrite e a vari problemi legati al suo passato non proprio irreprensibile. Inoltre, i suoi trascorsi fatti di abuso di droghe, abitudine condivisa nell’ambiente musicale del tempo, sono noti.

Dopo averne passate tante, però, siamo convinti che Marianne combatterà contro questo virus come la vera guerriera che è.

La cantautrice britannica è un'icona degli anni 60, gli anni della Swinging London in cui firmò alcuni successi indimenticabili insieme ai Rolling Stones. Tra questi ricordiamo As Tears go by, firmata proprio da Keith Richards e Mick Jagger.