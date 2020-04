Bruno Lauzi e la sua Genova: un legame inscindibile

Non fu l'unico a pensare all'espediente del dialetto per i propri pezzi: anche se con un intento differente e diversi anni dopo (precisamente nel 1984) anche De André pubblicò un disco interamente cantato in genovese dal titolo CRÊUZA DE MÄ. In questo caso, l'intento era quello di trasmettere all'ascoltatore quei suoni propri del mar Ligure, di darne una rappresentazione sonora, come se si trattasse di un dipinto fatto di suoni. Non a caso i due artisti condividevano visioni simili in fatto di musica e, soprattutto, le stesse, forti radici.

Oggi le sperimentazioni musicali continuano e vanno a gonfie vele. In pochi, però, se la sentirebbero di riproporre dei propri pezzi in dialetto e non per un progressivo allontanamento dalla propria terra d'origine ma, forse, più per un minore uso del dialetto, quasi del tutto scomparso, in alcune zone, dalla vita quotidiana. Nonostante questo, anche un ascoltatore moderno può capire cosa ci fosse dietro quella scelta un po' bizzarra: una bella dichiarazione di appartenenza e una buona dose di ironia.