The O’Jays: SURVIVAL e i tempi d’oro dell’R&B

Come anticipato, SURVIVAL festeggia invece il quarantacinquesimo compleanno. L'album copiò esattamente il percorso di quello precedente, SHIP AHOY (1973), aggiudicandosi il primo posto della classifica R&B di «Billboard» e raggiungendo l'undicesimo posto in quella dedicata alla musica pop. I tre singoli estratti dall'album furono Give the People What They Want, Let Me Make Love to You e la title track Survival, il primo di questi divenne una grande hit subito dopo essere stato pubblicato. SURVIVAL, inoltre, divenne anche disco d'oro negli Stati Uniti avendo raggiunto più di 500.000 copie vendute sul territorio.