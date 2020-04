Quando Paul McCartney finì in un carcere giapponese

Dopo il periodo Beatles, Paul McCartney voleva tornare a essere parte di un gruppo, fu così che nel 1971 nacquero gli Wings.

Il 29 dicembre 1979, gli Wings suonarono nell’ultimo dei quattro Concert For The People of Kampuchea all’Hammersmith Odeon di Londra – non da soli, ma come nucleo portante della Rockestra, un progetto che Paul aveva già sperimentato su due brani di BACK TO THE EGG, Rockestra Theme e So Glad To See You Here, e che comprendeva John Paul Jones e John Bonham dei Led Zeppelin, David Gilmour dei Pink Floyd, Ronnie Lane dei Faces, Kenney Jones e Pete Townshend degli Who e Hank Marvin degli Shadows. A Londra ai Wings si unirono John Paul Jones, Bonham, Robert Plant, i Rockpile, James Honeyman-Scott dei Pretenders e Townshend.