David Bowie: i 10 bootleg imperdibili

Ernesto Tangari ha selezionato per noi i 10 bootleg di David Bowie da lui considerati, a oggi, “essenziali” (nonché reperibili senza troppi sforzi).

Tanto materiale ha visto la luce in questi 4 e passa anni passati dalla morte di David Bowie. Ma tantissimo resta ancora confinato negli archivi, anche basandosi su quanto circola nel sempre più fiorente mercato parallelo dei bootleg del Duca Bianco. E allora, la domanda ci è sorta spontanea: come orientarsi in questo mare magnum di pubblicazioni pirata e cosa sperare possa diventare “ufficiale” in un futuro auspicabilmente non troppo lontano? Per rispondere a questo interrogativo ci siamo affidati a uno dei massimi esperti italiani in materia di collezionismo bowiano – Ernesto Tangari – che ha selezionato per noi i 10 bootleg di tutti i tempi da lui considerati “essenziali” (e reperibili senza troppi sforzi).

1. C’EST LA VIE – THE ULTIMATE RARE TRACKS 1964/2013 (2014)

Questo box in 6 Cd è un recente (consigliatissimo) punto di partenza per chi è a caccia di inediti. Nel primo Cd (THE SIXTIES) spicca C’est la vie, che ricalca lo stile cabarettistico tipico del periodo Deram. Oltre a questa, troviamo altre chicche, tra cui molti demo. Il secondo Cd, THE SEVENTIES, contiene diverse celebri outtake. Nel terzo Cd (THE EIGHTIES), spicca la cover di Imagine (John Lennon) e la rarissima Al Alba, versione spagnola di Day In Day Out. Sul quarto Cd (ovviamente THE NINE- TIES) troviamo alcuni demo, la cover di Mother (ancora Lennon) e varie versioni di un oscuro pezzo semi-strumentale intitolato Funhouse. Del quinto Cd (THE THOUSANDS) si segnalano I Feel So Bad e One Night di Elvis Presley. Compare infine il trittico Life on Mars / Wake Up / Five Years, eseguite insieme agli Arcade Fire. Chiude questo splendido box un sesto dischetto, intitolato THE COLLABORATIONS, che contiene diverse cover di pezzi di Bowie eseguite da altri artisti. Nel 2018 il box è stato ristampato anche in vinile in 11 Lp (300 copie in vinile rosso e 60 copie in vinile blu).