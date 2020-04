Aerosmith: com’è nata la hit “Walk This Way”?

E poi? Sembra che sul palco, in quel momento, non ci fosse solamente Joe Perry, ma anche il batterista Joey Kramer. Kramer, che prima di entrare negli Aerosmith aveva suonato in una formazione funk, decise di iniziare il ritmo della jam session sul levare, dando alla canzone quel ritmo sincopato che tanto la caratterizza.

Mentre Joe Perry inventava il riff, Tyler, in difficoltà nel seguire il ritmo, optò per improvvisare con lo scat-singing, imitando cioè con la voce gli strumenti musicali.

Il testo sarebbe arrivato molto dopo. E anche su quel testo, le curiosità non mancano.

Si racconta che, tornati a New York per registrare TOYS IN THE ATTIC, gli Aerosmith decisero di svagarsi con una serata al cinema. A Times Square veniva allora proiettato Frankestein Junior, la celebre commedia di Mel Brooks con Gene Wilder.

Ve lo ricordate il gobbo Igor, pronunciato "Aigor"? Ebbene, c’è una scena in particolare che divertì i membri della band seduti tra il pubblico. Quella in cui Igor scende zoppicando le scale della stazione e dice al dottor Frankestein "Walk this way. This way", tradotto in italiano "segua i miei passi". Gene Wilder imita allora il suo strano aiutante e lo segue anch'egli zoppicando col bastone.