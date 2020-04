Quando Steve Howe degli Yes incontrò i Queen

Steve Howe non prestò il suo virtuosismo solamente agli Yes.

Nell'inverno del 1990, Howe si trovava in tour da solista in Svizzera. Decise un giorno di svagarsi con una gita a Montreux, sulle rive del lago. Mentre camminava tranquillo, incontrò un tecnico del suono che lo invitò a seguirlo nella sala dove i Queen stavano registrando il loro quattordicesimo album in studio.

Howe, ai tempi, conosceva bene Freddie Mercury e Brian May, ma mai avrebbe immaginato di prendere parte a una loro registrazione. Così invece avvenne: Brian May convinse Howe a dare il proprio contributo a Innuendo, la titletrack del disco che sarebbe uscito l'anno successivo. Nacque così l'assolo di flamenco che tutti conosciamo e che sembra lo stesso Brian May non sia a oggi in grado di ripetere.

Ennesimo tocco di classe del nostro ragazzo prodigio, tutto da assaporare (dal minuto 3.33).