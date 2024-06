I 10 maggiori esponenti dello shock rock

Da che mondo è mondo, la musica non è solo testo e melodia, ma anche immagine, stile, attitudine. Tra le tante anime e modalità con cui il rock in particolare si è manifestato ce n’è una: il cosiddetto shock rock. Con l’espressione shock rock non ci si riferisce a un genere o sottogenere musicale, ma a una categoria ben definita di musicisti rock nota per le esibizioni particolarmente "scioccanti", volte a impressionare lo spettatore.

Performance violente, a volte macabre o dagli espliciti contenuti sessuali, al limite della decenza. Performance che giocano proprio su un fortissimo impatto visivo, sul pubblico e sulla critica.

Quali sono stati i maggiori esponenti dello shock rock?

1. SCREAMIN' JAY HAWKINS