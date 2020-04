Che cosa si cantava nel “Maggio 68”?

Vi siete mai chiesti quali fossero le canzoni più ascoltate durante alcuni momenti fondamentali per la storia contemporanea? Noi sì. Ecco alcuni brani che avreste potuto sentire durante il maggio 68.

Era il maggio del 1968 quando, per le strade di Parigi, si riversavano migliaia di studenti e operai che chiedevano al mondo intero di rompere definitivamente col passato, che chiedevano a tutti di unirsi in una contestazione che veniva dal basso e che si scagliava contro l'ideologia considerata dominante ma che, a conti fatti, non rispecchiava più la maggior parte del Paese fatta di giovani con una grande voglia di riscatto. I vari movimenti erano già attivi da diversi anni e in diverse parti del mondo quando si arrivò al famoso Maggio francese (o Maggio 68), il periodo divenuto, poi, simbolo dell'intera contestazione.

In questo periodo di forte fermento politico e sociale, si usava qualsiasi mezzo per affermare le proprie idee e per diffondere al meglio ideali progressisti; anche la musica fece la sua parte. Basti pensare al fenomeno beat e a quello hippy che ebbero molto a che vedere con canzoni inneggianti all'amore libero, al distaccamento dai pregiudizi e a una visione più aperta del futuro. Così come Woodstock, iconico festival tenutosi nell'estate del 1969 il cui scopo principale era quello di riunire un gran numero di persone in un ambiente votato alla libertà più totale, a livello artistico e non solo.

E per quanto riguarda la musica più mainstream? Quella ascoltata da tutti, ma proprio tutti. Vi siete mai chiesti quali fossero le canzoni che risuonavano per le strade delle città in un periodo così carico di "voglia di rivoluzione"?

Per rispondere a questa domanda, abbiamo scovato le classifiche musicali relative proprio al Maggio 68.

1. Lady Madonna - The Beatles

Una delle canzoni più ascoltate in quel periodo era Lady Madonna, singolo pubblicato solo qualche mese prima dai Beatles. Non è un segreto che il gruppo britannico fosse stato influenzato dalla beat generation sopracitata. Il testo della canzone compara, con un'ironia dolce-amara, la Vergine Maria di tanti dipinti rinascimentali, sempre raffigurata al centro di un gruppo di bambini, con una donna appartenente alla classe operaia inglese che fatica ad arrivare a fine mese e a mantenere i suoi figli. Senza ombra di dubbio, questo pezzo trova il suo spazio naturale all'interno della cultura del 68 in quanto pone davanti agli occhi di tutti, con delle immagini molto semplici ma altrettanto forti, l'inguistizia che vivevano al tempo le classi sociali più deboli.