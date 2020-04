Il mandolino: dall’Italia fino al rock angloamericano

Ci piaccia o no, l’immagine del mandolino è uno dei simboli dell'italianità. Ma la storia di questo strumento è complessa e abbraccia molti generi: dal barocco al romanticismo, dal folk britannico al country, arrivando fino al “nostro” rock.

Dobbiamo a Rod Stewart la prima importante presenza del mandolino in un album rock. L’enorme successo di EVERY PICTURE TELLS A STORY (1971), terzo album da solista di Stewart, portò lo strumento all’attenzione di un vasto pubblico. Il mandolino vi compare in due ballate acustiche di sapore folk, Maggie May e Mandolin Wind. Per la prima in particolare, permangono ancora dubbi su chi fosse il mandolinista: forse obnubilato dalle troppe birre, Rod Stewart scrisse nelle note di copertina che si tratta “del mandolinista dei Lindisfarne di cui ora mi sfugge il nome”. In realtà, sembra che su Mandolin Wind lo strumento sia suonato da Davey Johnstone. Su Maggie May l’interprete è invece sicuramente Ray Jackson dei Lindisfarne. Intervistato di recente, Jackson dichiara di non avere bei ricordi di quella seduta di registrazione. Nessuno sapeva come riempire una coda di diversi minuti alla fine del brano e lui improvvisò quel tintinnante assolo che sarebbe passato alla storia su una semplice successione di tre accordi. Tutto quello che ebbe in cambio furono quindici sterline, la paga sindacale dei turnisti, un po’ poco se pensiamo alle vendite del disco.