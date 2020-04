Mia Martini tra il debutto e la censura

Oltre alla censura, Padre davvero provocò a Mimì altri problemi. L'autore del testo, come già detto, aveva scritto le parole pensando alla sua storia personale. Molti però, quando ascoltarono la canzone per la prima volta, videro nel testo non la trasposizione del rapporto tra De Sanctis e suo padre, ma di quello tra Mimì e Giuseppe Radames Bertè, l'insegnante di latino e greco accusato più volte dalle figlie, soprattutto Loredana, per i suoi atteggiamenti violenti.

Mia Martini negò, dichiarando che quando la canzone fu scritta, lei e Antonello De Sanctis non si conoscevano. Di contro, però, la cantante stessa ha rivelato quanto questo brano le stesse particolarmente a cuore, quanto lo sentisse vicino:

Hai descritto il rapporto con mio padre in modo ancor più vero di come l'ho vissuto io.

Dicerie a parte, il singolo conobbe fin da subito un grande successo: nel 1971 vinse il Festival D'Avanguardia e Nuove Tendenze di Viareggio e colpì soprattutto Lucio Battisti e Mogol, che vollero Mimì per il loro nuovo show televisivo Tutti insieme.

Certo, il successo non riuscì a coprire del tutto una storia cominciata tra censure e dicerie, una storia troppo lunga e troppo tragica per essere qui ricordata. Le scuse fatte a Mimì, prima e dopo la sua morte, non sono mai state sufficienti.

Padre Davvero, interpretata negli anni da Loredana Bertè, Marco Masini, Serena Rossi nel biopic Io sono mia (2019), colpisce ancora dritta al cuore.