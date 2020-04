Cosa unisce gli U2 ai Ramones?

Il 15 aprile del 2001, prima di morire, Joey Ramone ascolta In a Little While degli U2. Nel 2014, gli U2 lo ricordano e omaggiano con un loro brano.

Esiste un legame profondo tra la band irlandese regina del pop rock, gli U2, e il gruppo punk rock dei Ramones. Un legame fatto di concerti in gioventù, destini ben tracciati e influenze musicali, ma anche di affetto e stima reciproca.

È il 15 aprile del 2001 e l'iconico frontman dei Ramones, Jeffrey Ross Hyman, meglio conosciuto come Joey Ramone, è ricoverato in ospedale per l'aggravarsi del suo tumore al sistema linfatico. Prima di morire, ascolta una canzone: In a Little While degli U2. Il brano racconta i “postumi di una sbornia d'amore”, ma per Joey non è che l’ultima, dolce, ninna nanna.

Bono Vox, che in quel momento si trova in Nord America con gli U2 per il tour di supporto all'album ALL THAT YOU CAN’T LEAVE BEHIND, decide di dedicare a Ramone la sua In a Little While. La canzone, nata come una ballata rock, diventa così un gospel e un canto d'addio.