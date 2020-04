Aretha Franklin vs Dionne Warwick: quella lite leggendaria

Nonostante la madre di Whitney, Cissy Houston, avesse detto nei giorni successivi al funerale che la vera madrina di Whitney era stata Darlene Love, Aretha Franklin non dimenticò l'accaduto. Addirittura, ben cinque anni dopo, nel 2017, la cantante chiamò l'«Associated Press» per stroncare Dionne.

Ci sono state così tante cose intorno a lei (Houston), intorno al servizio, intorno alla droga, intorno a lei e a Bobby (Brown) che avrebbero dovuto litigare, non volevo aggiungere nulla e non volevo farne parte.

Quando poi le venne chiesto se stesse cercando delle scuse da parte di Donnie Warwick, Aretha rispose:

Non mi interessano le sue scuse, a questo punto non si tratta di scuse, ma di diffamazione. Non siamo mai state amiche e non credo che Dionne mi abbia mai apprezzato.

LE ORIGINI DELLA RIVALIT À

Un'episodio del genere, è chiaro, non può essere stato solamente frutto di un capriccio momentaneo. La relazione tra Donnie e Aretha è infatti ricca di episodi di gelosia e pugnalate alle spalle.

La rivalità sembra essere iniziata negli anni 60, quando entrambe le cantanti stavano godendo dei primi successi nelle classifiche di Billboard. Secondo le persone vicine alla questione, Aretha decise di far sapere al mondo chi era la "regina" nel panorama musicale coverizzando la hit della Warwick del 1967 I Say a Little Prayer for you.

In seguito, Bacharach – che aveva scritto I Say a Little Prayer espressamente per Donnie – disse pubblicamente che la versione della Franklin era migliore di quella di Donnie.