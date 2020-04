Un viaggio nel tempo: tra mangianastri e audiocassette

La prima volta che questo nuovo marchingegno venne menzionato dalla stampa italiana fu in un articolo del 1967 del quotidiano «La Stampa», nel quale veniva segnalato fra le novità tecnologiche esposte al Salone delle Arti Domestiche di Torino di quello stesso anno.

Solo un anno dopo, nel 1968, ci fu un boom di vendite del mangianastri che iniziò a spopolare in tutto il mondo, principalmente per via dei vantaggi sopracitati, che cambiavano profondamente il modo di ascoltare musica.

Ma c'è un altro vantaggio del quale non abbiamo parlato: la portabilità. Le musicassette erano molto più compatte di un vinile, erano trasportabili e potevano essere ascoltate anche in automobile, con l'aiuto dell'autoradio, oppure all'aperto, con i mangianastri portatili alimentati a batteria.

In più, con l'avvento delle musicassette vergini (cioè quei supporti vuoti e pronti per essere utilizzati per registrarci sopra qualcosa) si iniziarono a registrare programmi radiofonici, interviste, compilation o singoli brani. C'era sicuramente qualcosa di incredibilmente romantico e rétro nell'aspettare con pazienza che passasse in radio la propria canzone preferita per poterla registrare in maniera permanente su un nastro magnetico.

Dalla fine degli anni 70, poi, il mangianastri prese un'altra forma, diventando sempre più maneggevole o perfino tascabile e prendendo il nome di walkman (se siete dei nostalgici di quel periodo, ecco un articolo che fa al caso vostro).

Oggi, purtroppo, il mangianastri viene considerato un oggetto un po' obsoleto, per via dei passi da gigante che ha fatto la tecnologia nel nuovo millennio. Ma questo non significa che il mangianastri abbia perso la sua attrattiva, anzi: per molti rimarrà per sempre un pezzo della propria infanzia o giovinezza da custodire gelosamente.