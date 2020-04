50 anni di “Jesus Christ Superstar”: dall’album al film

Il tutto per un film che, quando uscì, sconvolse il mondo, credente e non credente. Quel Gesù troppo umano, sofferente, affascinato da Maria Maddalena, fu giudicato scandaloso, così come il disco, pubblicato solo tre anni prima, che la BBC considerò blasfemo perché osava combinare la liturgia cristiana con le atmosfere hippie.

Eppure, quella storia di dolore così concreta ebbe un grande successo, prima in vinile, con 7 milioni di copie vendute, e poi sul grande schermo, con Ted Neeley e Carl Anderson candidati addirittura al Golden Globe nel 1974.

E il Vaticano? Nel 1974 il film arrivò in Italia approvato dalla CEI, che esaltò "la figura umana e fortemente contrastata del Cristo", pur raccomandando agli spettatori una visione consapevole e avveduta. Secondo quanto riferito dallo stesso Ted Neeley – che oggi ha 76 anni ma torna spesso in scena nei teatri – il film fu addirittura presentato a Papa Paolo VI con una proiezione privata, al termine della quale il pontefice si definì piacevolmente colpito.

La forza dell’opera di Lloyd Webber e Tim Rice sta proprio lì: nell'aver trattato Cristo più come uomo che come Dio, seguendo in realtà alla lettera quanto scrive San Paolo: "Prendete Gesù e portatelo via dalle vetrate istoriate".

Gesù appare timoroso di compiere la propria missione, come emerge dalla canzone I only Want to Say - Gethsemane, forse la più straziante dell'opera. Un Cristo che sa di dover morire e di dover compiere quanto deve per la salvezza dell'uomo, ma non rinuncia a un'ultima preghiera, più comprensibile che mai. La stessa preghiera del Vangelo di Luca "Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà".