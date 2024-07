Il prog è ancora vivo? Gli artisti del nuovo millennio

Siamo proprio sicuri che il prog sia morto? Vediamo insieme 5 band prog degli anni 2000 che ancora fanno battere il cuore dei propri fan.

Lo sappiamo, ogni genere musicale ha un momento di massimo splendore durante il quale fior fiore delle band sforna capolavori e sembra che niente possa andare storto. Per il prog sembra che l'età dell'oro sia stata la decade degli anni 70: raggiungono il successo mondiale gruppi come i Genesis, i Jethro Tull, gli Yes, i King Krimson e, per restare nel Belpaese, la Premiata Forneria Marconi, il Banco del Mutuo Soccorso e chi più ne ha più ne metta.

Ma siamo proprio sicuri che il prog sia solo per i nostalgici di quegli anni? Ecco 5 gruppi che si sono formati a cavallo fra la fine del vecchio millennio e l'inizio di quello nuovo che ci hanno fatti ricredere.

1. Areknamés

Restiamo in Italia: siamo in Abruzzo, nel 1999, quando, partendo da un trio composto da batteria, basso e tastiera messo in piedi dal compositore e organista Michele Epifani, nasce un nuovo gruppo, con l'aggiunta delle chitarre, che inizia a lavorare al proprio album d'esordio. E l'album d'esordio arriva, quattro anni più tardi, prendendo lo stesso nome della band: AREKNAMÉS. Da quel momento, inizia una storia di prog, rock psichedelico e jazz che iniziano a camminare di pari passo fino a confluire anche nei loro lavori futuri: LOVE HATE ROUND TRIP (2006) e IN CASE OF LOSS (2010).