Simon & Garfunkel: le ragioni dietro la separazione

Le ragioni di Garfunkel

Durante un'intervista di diversi anni dopo, Garfunkel avrebbe dichiarato che non fu sua la decisione e l'intenzione di abbandonare il progetto, anche perché in quegli anni i due si trovavano proprio all'apice della loro carriera. Secondo Garfunkel è stata una pazzia farla finita proprio in quel momento. Quello che aveva chiesto a Simon era semplicemente una pausa di qualche mese per chiarirsi la mente e allontanare le incomprensioni. Ma si sa, come succede anche nelle coppie più affiatate, spesso le pause di riflessione si trasformano in abbandono da parte di uno dei due o di entrambi.

Le ragioni di Simon

Più di recente, anche Paul Simon ha parlato della separazione dal compagno in un podcast della CNN. La causa più frequente dei litigi fra i due era legata al lavoro di Garfunkel come attore, al quale egli non voleva rinunciare nonostante gli portasse via molto tempo. Sembra che Garfunkel propose a Simon di occuparsi della scrittura di nuovi brani mentre lui era via per le riprese di un nuovo film che sarebbero durate sei mesi e, al suo ritorno, voleva che i brani venissero cantati insieme. Simon non accettò, anzi, si offese e decise di abbandonare definitivamente il progetto quando Garfunkel gli tenne nascosto di essere stato preso nel cast di un ulteriore film per paura che l'amico smettesse di scrivere i loro testi.

Insomma, nonostante il forte affetto fra i due, le incomprensioni hanno avuto la meglio, distruggendo così un duo all'apice della carriera. Nonostante questo, Simon & Garfunkel continuano a essere considerati uno dei gruppi folk più influenti della storia.