ALADDIN SANE: chi è il “ragazzo folle” di David Bowie?

Uscito il 13 aprile del 1973, ALADDIN SANE fu forse il maggior successo commerciale dell’artista. Ma cosa si nasconde dietro l'ennesima maschera di Bowie?

Il viso chiaro dalla bellezza androgina, il corpo snello e sinuoso. David Bowie non è stato solo musica, ma performance, stile, corporeità. Attore, più che musicista, Bowie si è divertito di volta in volta a cambiare corpo e a mimetizzarsi. Da Major Tom a Ziggy Stardust, dal Duca Bianco al Profeta Cieco.

Il 13 aprile 1973, dopo aver vestito per un anno i panni del carismatico Ziggy Stardust, l'artista si trasformò di nuovo. Ziggy, l'alieno (o messaggero terreno?) accorso sul nostro pianeta per salvarlo, "andò in America", una terra da cui Bowie era sempre stato affascinato, per assumere il nome di Aladdin Sane.

L'album che accompagnò la metamorfosi "americana" di Bowie costituisce a oggi uno dei suoi maggiori successi commerciali, con 4,6 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Tuttavia, cosa si nasconda dietro la sua copertina e tra le sue tracce resta ancora in gran parte un'incognita.