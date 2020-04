Il canto brasiliano di Mia Martini

Nel 1975, Mia Martini incise in lingua portoghese un canto popolare contadino. Un'esecuzione “soave e delicata come una farfalla rosa”.

Che la voce di Mia Martini abbia incantato l'Italia non è un segreto per nessuno. Ma quanti conoscono la Mimì “straniera nel mondo”, quella che ha affascinato l'Europa cantando in spagnolo, tedesco, inglese, francese, portoghese, persino in greco?

Una dimensione fortemente internazionale accompagna in realtà Mimì fin dall'inizio, quando incide, per il suo album d'esordio OLTRE LA COLLINA, una cover della celebre The Lion Sleeps Tonight. Poi arrivano le canzoni tedesche, le versioni francesi: Tout Petit Homme (Piccolo uomo) e Tu t'en vas quand tu veax (Minuetto) che le consentono di conoscere Charles Aznavour, il cantautore armeno con cui stringerà un forte sodalizio.

Per i più curiosi, nel 2014 BMG/Sony ha lanciato STRANIERA, una raccolta contenente le sue più belle canzoni di successo tradotte in varie lingue, ma anche cover, live e provini in inglese. Tutto ciò che la valigia di Mimì poteva contenere.