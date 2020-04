Ritchie Blackmore: cosa fa oggi l’ex chitarrista dei Deep Purple?

L'album di debutto, SHADOW OF THE MOON, conosce un successo immediato. Blackmore continua a cimentarsi alla chitarra, dando buona prova di sé in acustico. Candice, invece, non si limita a cantare ma suona anche molti strumenti rinascimentali e medievali. Tanto per fare qualche esempio: la ciaramella, il rauschpfeife, il tin whistle, il flauto, il corno, la ghironda.

Strumenti sconosciuti ai più, ma non agli amanti delle rievocazioni storiche. Proprio le rievocazioni sono l'ambiente prediletto dai Blackmore's Night che, oltre a Candice e Ritchie, vedono la partecipazione di Bard David of Larchmont alle tastiere, "Earl Grey of Chimay", pseudonimo di Mike Clemente, a basso, chitarra ritmica, mandolino; "Troubadour of Aberdeen" alle percussioni, Scarlett Fiddler e "Lady Kelly De Winter", nome d'arte di Kelly Morris, ai cori e al corno francese.

La formazione, che ha all'attivo ben quattordici album in studio, due live e due raccolte, si esibisce durante le fiere e i principali festival rinascimentali, ma anche in tour in teatri e castelli in Europa e Nord America.

Alle location, di chiara ispirazione storica, contribuiscono i costumi e le scenografie, vive e colorate.

Consiglio per chi voglia assistere a un concerto dei Blackmore's Night: vestitevi a tema. Solo così avrete l'opportunità di assistere alla performance del gruppo in prima fila.