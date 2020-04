Quando i Judas Priest usarono delle bottiglie per registrare BRITISH STEEL

Con BRITISH STEEL si assiste a un alleggerimento dei testi così cupi che avevano caratterizzato la produzione passata della band, nonostante lo stile generale dei Judas Priest non venga assolutamente snaturato.

Durante le registrazioni dell'album, avvenute nel dicembre del 1979, vennero usati degli strumenti molto particolari: siccome il campionamento in ambito musicale era ancora poco usato all'epoca, i Judas Priest si dovettero ingegnare per creare il tipo di suoni che avevano in mente. Per Breaking the Law vennero mandate in mille pezzi diverse bottiglie di latte il cui suono fu registrato e inserito nel brano. La stessa cosa avvenne con delle stecche da biliardo e dei set di posate, usati per produrre i suoni particolari di Metal Gods.

Un'idea davvero insolita che, però, rese certamente più riconoscibile il loro lavoro alle orecchie dei fan.

Inoltre, l'album fu il primo della discografia dei Judas Priest a essere eseguito per intero durante un evento live, nel 2009, in occasione dell'inizio del tour per festeggiare i 30 anni dell'album.

Le parole d'ordine per BRITISH STEEL sono sicuramente state innovazione, inventiva e impegno.