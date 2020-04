Mimì, Loredana e Renato: quel trio in cerca di fortuna

Sono anni di spensieratezza e di divertimento per le due sorelle Bertè, che conoscono Renato proprio al Piper. I tre si esibiscono dal vivo, conquistano il loro primo pubblico, rubano passaggi in auto.

Cercano anche il successo, come ha ricordato recentemente Renato Zero, e a Roma non è facilissimo trovarlo. Però vi si tengono iniziative interessanti come, alla fine degli anni 60, il Festival delle rose della canzone italiana, una manifestazione organizzata dalla casa discografica RCA Italiana (ma aperta anche a cantanti di altre etichette) in concomitanza con il boom del mercato dell'industria musicale discografica.

C'era questa signora, si chiamava Maria Luisa Pisani, organizzò il Festival delle Rose e aveva talento nel ricercare ragazzi nuovi, voci. Si era innamorata della nostra causa. Ci ha portati a Milano a spese sue.

Dunque, i tre amici a un certo punto partono per il Nord, ma il risultato non è quello sperato. Il giro delle case discografiche non porta a nulla, se non a molte porte in faccia. "Tre alieni avrebbero avuto più successo". A far storcere il naso è forse l'outfit dei tre, eccentrico come i proprietari.