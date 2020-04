Mina: la dimostrazione d’amore per la musica sudamericana

Fra radio e televisione, Mina ha cantato davvero di tutto: qualsiasi epoca, genere, stile, autore... e lingua, come la volta in cui cantò in portoghese.

Per scrivere compiutamente della carriera di Mina, così ricca, così articolata, occorrerebbero fior di volumi. In questo caso vi vogliamo parlare di una curiosità particolare, ovvero il suo grande amore per la musica sudamericana. Amore condiviso da un'altra grande interprete, ovvero Mia Martini, che a sua volta incise un brano in portoghese.