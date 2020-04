Com’è stato l’inizio dei Rolling Stones?

Ma c'è un'altra novità che salta all'occhio. Nove cover, abbiamo detto. E le altre tracce? Non siete curiosi di sapere quale fu in assoluto la prima canzone scritta dagli Stones?

Gli inediti sono in realtà tre. Now I've Got a Witness e Little by Little sono firmate da un misterioso Nanker Phelge. Nanker era un amico che condivise la casa con Mick, Brian e Keith dal 1962 al 1965, ma qua, semplicemente, è uno pseudonimo per indicare l'intero gruppo.

Poi c'è Tell Me, la prima canzone composta dall'indimenticabile duo Mick Jagger e Keith Richards. Una ballata acustica, orecchiabile, nulla di particolarmente incisivo. Ma è la prima, e questo basta per scrivere la storia.

L'eco della prima traccia scritta dagli Stones arriva infatti anche in Italia, dove il neonato gruppo beat modenese Equipe 84 decide di incidere, per il suo primo album, una versione in italiano di Tell Me: Quel che ti ho dato.

I Rolling Stones erano appena nati e già qualcuno li imitava.