Gianna Nannini: “In Italia il rock non esiste”

Hai mai provato in tutti questi anni il lancio negli USA? Come ha provato Battisti, fallendo tra l’altro?

È difficile in America se non conosci l’inglese, se non canti in inglese. Ti vengono a vedere gli italiani, se fai un concerto a New York vengono i figli degli italiani, ma non è un pubblico internazionale.

Proprio per quello ti chiedevo se hai mai provato a fare un disco con i testi in inglese, come fece Battisti...

No, perché le volte che ho provato a cantare due o tre canzoni in inglese si sente subito che non sono inglese: la lingua italiana è il mio genere. Sì, bisogna pensare in grande perché se non abbiamo il coraggio della nostra lingua rimaniamo sempre fino a Chiasso, bisogna esagerare con la nostra cultura, non fare finta di non esistere, allora forse c’è qualche speranza di farsi conoscere all’estero.