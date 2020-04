Da Cat Stevens a Yusuf Islam: il musicista salvato dalle acque

c

Oh baby, baby, it's a wild world canta la generazione inglese di inizio anni 70. Con loro, Cat Stevens, pseudonimo di Steven Demetre Georgiou che, guarito dalla tubercolosi e dagli eccessi della Swinging London, torna a calcare i palchi con una voce calda, una chitarra acustica e canzoni piene d'amore.

Dopo un esordio difficile, Cat Stevens regala nel giro di due anni ben tre album destinati a fare la storia della musica: MONA BONE JAKON, TEA FOR THE TILLERMAN e TEASER AND THE FIRECAT. Un musicista con gli "occhi di gatto", in grado di emozionare padri e figli di tutto il mondo, ma anche di incantare registi e produttori cinematografici.

Molte sono infatti le canzoni di Cat Stevens scelte come colonne sonore di film, da Harold and Maud di Ashby (1971) ad Almost Famous di Cameron Crowe (2000), un film imperdibile per gli amanti del rock, sino alla recente commedia francese Parlami di te di Mimran (2018).