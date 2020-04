Le canzoni più ascoltate 50 anni fa

È l'aprile 1970: accendete la radio e...quali canzoni è più probabile sentire? Ve le ricordiamo noi…

Settimana scorsa vi abbiamo parlato – in un articolo che trovate qui – delle canzoni che c'erano nell'aria durante un periodo di fermento politico e sociale come quello del Maggio 68, il famoso Maggio francese.

Oggi facciamo un passo in avanti di qualche anno, esattamente a 50 anni fa. Erano appena cominciati gli anni 70 e quello spirito di rivolta così potente nel 68 si era trasformato in slogan a favore della pace e nei famosi movimenti hippy.

Ma quali erano le canzoni che si ascoltavano maggiormente in quel periodo? Eccone alcune che scalarono le classifiche del tempo.

Let It Be dei Beatles

Forse uno dei pezzi più famosi in assoluto della band di Liverpool. La troviamo in primissima posizione in classifica nell'aprile del 1970. Il singolo era stato pubblicato a inizio marzo dello stesso anno e, da quel momento, aveva scalato le classifiche fino a rimanere, per alcune settimane, stazionario ai primi posti. Lei It Be è il singolo che anticiperà l'omonimo album del maggio 1970. Sembra che l'ispirazione per il testo sia arrivata in sogno a Paul McCartney: una notte, infatti, sognò la madre, che aveva perso quando era solo un ragazzino, che lo consolava per alcuni attriti che c'erano stati all'interno della band dicendo a Paul "Let it be" ovvero "Lascia correre". Ecco il brano nella versione remastered del 2009.